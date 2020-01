In città turisti e visitatori sono sempre di meno… lo dice il parcheggio del Sacrario

Viterbo - A novembre e dicembre l'area di sosta di piazza Martiri d'Ungheria ha incassato il 20% in meno rispetto al 2018

di Daniele Camilli

Viterbo – Carta canta. A Viterbo, negli ultimi due mesi ci sono state meno persone, dunque meno turisti, rispetto all’anno precedente.

Il riscontro arriva da un dato che a volte si considera poco. I dati del parcheggio in piazza Martiri d’Ungheria, la cosiddetta piazza del Sacrario. A pochi passi da palazzo dei Priori e piazza San Lorenzo, dove si trovano cattedrale e palazzo dei Papi con la loggia transennata dal comune proprio l’altro ieri. E il principale parcheggio della città. Quello dove le persone lasciano la macchina anche per andare a fare acquisti e visitare il centro storico.

Meno persone che parcheggiano. Meno gente in città e meno incassi anche per il parcheggio gestito dalla società Francigena, la multiservizi del comune che, oltre al parcheggio, si occupa di trasporto pubblico locale, scuolabus, gestione farmacie comunali e servizio energetico tecnologico.

Stando ai dati di Francigena, tra i mesi di novembre e dicembre 2018, il parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria ha visto entrare 60.062 automobili. A novembre, gli accessi sono stati 22.235. A dicembre 37.827. Il tutto per un incasso complessivo di 110.600 euro, 37.906 a novembre e 72.754 euro a dicembre.

L’anno dopo, un calo consistente, considerando anche il periodo natalizio. Circa il 20%. Gli ultimi due mesi del 2019 hanno registrato infatti 54.378 accessi, 19.548 a novembre e 34.830 a dicembre. Oltre 5600 visitatori in meno. Per quanto riguarda infine gli incassi, quelli del 2019 non hanno superato i 95 mila euro complessivi. A novembre gli euro incassati dal parcheggio sono stati 33.952. A dicembre 61.116. In totale, 15.532 euro in meno rispetto al 2018.

17 gennaio, 2020