Civita di Bagnoregio in onda sulla televisione del Qatar

Cronaca - Nei giorni scorsi le riprese che saranno mandate in onda all'interno della trasmissione di successo 'The Journey'

Bagnoregio – Ricevismo e pubblichiamo – Civita di Bagnoregio pronta a conquistare anche il Qatar.

Nei giorni scorsi le telecamere della Qatar Television sono arrivate a immortalare la bellezza del borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi. Riprese che saranno mandate in onda all’interno della trasmissione di successo ‘The Journey’ (Il Viaggio), giunta alla quinta stagione.

La puntata dove sarà raccontata Civita andrà in onda durante il periodo chiave del Ramadan, tra aprile e maggio. Si tratta di un momento dell’anno importante dal punto di vista degli ascolti, perché i qatariani passano questi giorni in casa con la famiglia. Protagonista delle puntate è il conduttore Alì, che gira l’Europa in sella a una bicicletta per raccontare al suo Paese la culla dell’Occidente, portando le telecamere di Qatar Tv nei luoghi più suggestivi e incredibili.

“Continua l’interesse e la promozione del nostro territorio in mercati turistici di grandissimo interesse. Un passaggio pubblicitario di questo tipo in Qatar costerebbe cifre improponibili, invece grazie al lavoro impostato in questi anni siamo riusciti a diventare attrattivi come contenuti e il successo di Bagnoregio è una realtà che trova conferme ogni giorno”, così il sindaco Luca Profili.

A Bagnoregio ha trovato come guida il geologo Giovanni Maria di Buduo, del Museo Geologico e delle Frane di Civita.

13 gennaio, 2020