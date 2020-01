Classifica delle ultime cinque partite, Viterbese prima insieme a Bari e Ternana

Sport - Calcio - Serie C - Tra fine dicembre e gennaio i laziali hanno totalizzato 11 punti su 15 e recuperato terreno su quasi tutte le squadre del girone

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Viterbese viaggia alla stessa velocità di Bari e Ternana. Più rapidamente di Reggina, Monopoli, Potenza e tutte le altre squadre del girone meridionale.

Il dato arriva dalla classifica ponderata sulle ultime cinque partite di campionato: dal 15 dicembre al 26 gennaio la squadra laziale ha portato a casa 11 punti su 15 frutto di tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte con sei gol segnati, due subiti e tre clean sheet.

Un dato che fa dei gialloblù i primi in graduatoria assieme alle due inseguitrici della Reggina, a quota sette e solo nona assieme a Monopoli e Picerno.

Le tre “capoliste” sono inoltre le uniche imbattute e gli uomini di Antonio Calabro hanno addirittura la difesa meno bucata assieme quelle di Ternana e Potenza. Numeri importanti che certificano la rinascita dei leoni nonostante le assenze che hanno falcidiato la rosa durante il primo mese dell’anno.

Da domenica inizia il secondo mese calcistico e per la Viterbese le avversarie di febbraio si chiamano Catanzaro, Teramo, Vibonese, Potenza e Bisceglie da affrontare con cadenza trasferta/casa a partire dalla Calabria fino alla Puglia. Un altro mini campionato dove provare a raccogliere il massimo prima della volata finale di marzo e aprile.

Dopo lo scarico di martedì la squadra è tornata anche ieri sul campo dove ha effettuato una doppia seduta tra la Palazzina e il Pilastro. Dall’allenamento del pomeriggio, in maniera particolare, sono emerse alcune importanti novità tra cui l’assenza prolungata di Michele Volpe che ne avrà almeno per altre due settimane e l’imminente rientro in gruppo di Emmanuel Besea ed Edoardo Bianchi: i due calciatori stanno recuperando dai rispettivi acciacchi e dovrebbero farcela per il Catanzaro. Niente da fare invece per Simone Palermo e Andrea De Falco anche per loro è purtroppo una consuetudine. Buone indicazioni, infine, da Stefano Negro, che sembra poter occupare tutti e tre i ruoli difensivi del 3-5-2 e potrà offrire molte soluzioni all’allenatore salentino.

La squadra tornerà ad allenarsi sia oggi che domani, quando partirà con un giorno d’anticipo per Catanzaro. Il match di domenica si giocherà alle 17,30.

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Catanzaro 35 23 10 5 8 31 26 5 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 23 2 6 15 20 42 -22 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

30 gennaio, 2020