Clima, a dicembre 2019 caldo record a Viterbo

Viterbo - Ilmeteo.it rileva 9,9 gradi di media durante il mese, mai così tanto

Viterbo – (a.c.) – Caldo record nel mese di dicembre a Viterbo. Secondo l’archivio storico pubblicato su Ilmeteo.it, dal 1973 a oggi nell’ultimo mese dell’anno in città la colonnina di mercurio non era mai stata così alta come nel 2019.

9,9 gradi di media, quasi mezzo in più del secondo dicembre rilevato coi valori più alti (quello del 2000, in cui la temperatura media fu di 9,5). E va detto che l’irrigidimento del clima di questi ultimi giorni ha contribuito ad abbassare notevolmente il dato: fino a Natale, infatti, la media del mese era addirittura di 10,6 gradi.

Particolarmente alte sono state soprattutto le temperature minime, 6,3 gradi di media, mentre nelle massime il 2006 è stato un anno addirittura più caldo: 13,2 gradi, contro i 12,6 del 2019.

Andando ad analizzare ulteriormente i dati dell’archivio, emerge che dal 2000 al 2019 la temperatura media di dicembre ha superato per 5 volte i 9 gradi, mentre dal 1973 al 2000 non era mai accaduto.

Il dicembre più freddo a Viterbo è stato quello del 1991, quando la media si fermò a 3,3 gradi, con minime a -0,9. Il giorno più freddo in assoluto è stato il 30 dicembre 1996: -6,4 di media, minima a -10 e massima a -3. In quel periodo la città era nel pieno di una perturbazione polare, con nevicate che imperversarono per quattro giorni di fila.

Per quanto riguarda il giorno più caldo, invece, la palma è assegnata al 1 dicembre 2014, con 16 gradi di media, 12 di minima e 19 di massima.

2 gennaio, 2020