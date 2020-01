Il club Viterbo presenta le sue squadre di pallanuoto

Sport - Appuntamento domenica mattina alla piscina dell'hotel Salus Terme

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È ormai un appuntamento annuale consueto e che testimonia quanto la Ssd Nuoto club Viterbo si stia impegnando per la pallanuoto. Domenica prossima 26 gennaio alle 11,30, all’hotel Salus Terme in strada Tuscanese 26/28, la società viterbese presenterà le proprie 5 squadre pronte per la stagione ai nastri di partenza a stampa e chiunque volesse partecipare.

Sono state abbracciate tante categorie a partire dalla prima squadra, iscritta per il terzo anno consecutivo al campionato di Promozione Fin, per continuare con le giovanili: under 13, under 15, under 17 nei campionati regionali Fin; under 21 nel campionato CSEN.

Ciò che inorgoglisce particolarmente la società è il lavoro costante che sta portando avanti nei giovanissimi: gli iscritti sono stati tanti e c’è una buona prospettiva per crescere in futuro.

Tutti i ragazzi del presidente Roberta Costantini e di mister Simone Ubertazzo si riuniranno domenica orgogliosi di portare e difendere il nome di Viterbo in questa disciplina sportiva.

23 gennaio, 2020