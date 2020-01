“Cobalb, dipendenti senza stipendio da sette mesi”

Montefiascone - Rosita Cicoria (M5s): "Che fine ha fatto l'accordicchio tra regione, comuni e Talete?"

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Torniamo ancora sulla situazione dell’anello di depurazione Cobalb domandandoci che fine abbiano fatto tutti quanti. Eh già, perché solo un mese fa si esultava per un “accordicchio” senza capo né coda tra regione, comuni e Talete, in cui lo stesso detta condizioni improponibili.

“Accordicchio” illustrato come una salvezza, poi sparito nel nulla. E intanto le fogne a cielo aperto continuano a sversare nel lago, gli impianti di depurazione non funzionano, il depuratore sul fiume Marta è ancora fuori uso e gli sversamenti continui che abbiamo documentato con una serie di sopralluoghi alle stazioni e sottostazioni dei comuni di San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Montefiascone, Bolsena, Valentano, sono ancora in atto.

“Non è possibile”, direte voi. E invece sì! Il Cobalb è attualmente fallito, è stato nominato un commissario (di Roma), il terzo dopo la rinuncia dei primi due, ma la situazione quella è rimasta. In tutto questo, la cosa più paradossale è la situazione dei dipendenti del Cobalb (ormai in due in quanto uno in meritata pensione), che non percepiscono gli stipendi da circa sette mesi ma, nel frattempo, probabilmente verranno confortati dicendogli che entreranno in Talete.

Ci rendiamo conto cosa significa stare senza stipendio per sette mesi e, cosa ancora più assurda, dover comunque intervenire perché nessuno, e dico nessuno, è in grado di fare manutenzione se non loro? Dovevano essere il primo pensiero, coloro che hanno risolto più volte situazioni di sversamenti deleteri per il nostro lago e invece sono stati abbandonati da tutti. Vergogna!

Ma quale è la verità su tutta questa assurda vicenda? Cosa si sta facendo per aiutare i dipendenti? Chi è il nuovo commissario? Chi è il nuovo direttore dei lavori (fantasma)? Che fine ha fatto l'”accordicchio”? E Talete? Ha perso un ricorso e deve sottostare alla sentenza, almeno fino a che non avrà risposta al suo appello. I cittadini meritano una risposta e i sindaci hanno il dovere di dargliela. Aspettiamo.

Rosita Cicoria

Portavoce M5s Montefiascone

24 gennaio, 2020