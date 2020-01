Economia - Tutte le informazioni utili

Codici sconto: ecco i negozi più gettonati per gli acquisti online.

In Italia lo shopping online sta vivendo un momento d’oro, con una crescita costante negli ultimi anni che mostra come gli italiani preferiscano ormai gli acquisti online. Oggi infatti comprare sul web è sicuro, veloce, si può trovare qualsiasi tipo di prodotto e servizio, inoltre il vantaggio principale è che si risparmia. Fare acquisti telematicamente consente di spendere meno, inoltre per aumentare ancora di più il risparmio è possibile usare strumenti come i buoni elettronici e i codici sconto.

Cosa sono i codici sconto e come funzionano?

Con la trasformazione digitale anche i classici coupon, i ticket da usare nei negozi per ottenere sconti e reperibili nelle riviste, sono diventati elettronici. Oggi i buoni sconto sonocomposti da un codice, da utilizzare dopo aver effettuato l’ordine, inserendo la sigla alfanumerica prima di pagare per ricevere lo sconto previsto dal tagliando. Si tratta di un modo davvero semplice, veloce e pratico per risparmiare quando si fa shopping online, poiché bisogna soltanto rivolgersi ai migliori siti web specializzati nei codici sconto, attivare il buono e adoperarlo all’interno dello store preferito.

Dove trovare i migliori codici sconto online?

Per ottenere un reale risparmio è indispensabile affidarsi soltanto a piattaforme garantite, sicure e in grado di assicurare un servizio di alta qualità, per questo motivo è fondamentale selezionare accuratamente i portali presso i quali si acquistano i buoni. Ad esempio una soluzione valida sono i codici sconto su bestshopping.com , sito web leader nel settore, il quale propone un servizio affidabile e trasparente, con tantissimi buoni sconto vantaggiosida spendere nei migliori e-commerce e store online del web. Ma vediamo subito di quali negozi si tratta.

Quali sono i negozi più apprezzati per gli acquisti online?

La lista degli store online più gettonati per lo shopping online vede al primo posto Amazon, il portale di Jeff Bezos infatti è tra i più utilizzati per gli acquisti in rete. Su Amazon è possibile trovare praticamente di tutto, dall’elettronica all’arredamento, inoltre sono disponibili vari servizi aggiuntivi, come l’opzione Prime per i clienti premium con le consegne in 24/48 ore, promozioni e offerte a tempo vantaggiose e la prenotazione dei nuovi articoli in uscita.

Subito dietro si posizionano altri megastore digitali, come eBay e Aliexpress, utili per reperire non solo prodotti nuovi ma anche articoli usati di seconda mano. Dopodiché ci sono i portali specializzati in alcuni settori, come Expedia, Volagratis e Booking.com per la prenotazione di hotel, voli aerei, viaggi e vacanze, YOOX per l’abbigliamento di lusso, IBS per l’acquisto di libri e DVD, Flixibus per comprare biglietti del pullman, Italo per quelli del treno ad alta velocità e ASOS per la moda di tendenza uomo/donna.

Nel comparto dell’elettronica e degli elettrodomestici vanno forte i siti web monomarca, come gli store online di Acer e Abox, tuttavia sono piuttosto ricercati anche i portali multimarca come Acquistosicuro.net. In grande crescita è il settore dell’abbigliamento online, con un forte aumento negli acquisti digitali su piattaforme come quelle di 7Camicie, Antonioli e Antony Morato, oppure di Adidas e Asics per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo di qualità.

Ovviamente rimangono tra le prime posizioni i siti web legati ai viaggi, dalla prenotazione delle vacanze all’acquisto delle assicurazioni di viaggio e di biglietti di trasporto, come AIG, 365Tickets e Agoda. In crescita anche gli store online dove trovare articoli per il benessere e la cura della persona, come AllBeauty, Bottega Verde e Clarins. Allo stesso tempo una delle novità più apprezzate del momento sono le farmacie online, con sempre più persone che scelgono di comprare prodotti senza prescrizione medica sul web, rivolgendosi a portali specializzati come quelli di AmicaFarmacia, eFarma e FarmaCosmo.

In auge sono anche i servizi finanziari online, per sottoscrivere carte di pagamento e prestiti in maniera digitale, tramite le opzioni proposte da realtà affermate come Crédit Agricole, Hype, N26 e Younited Credit. Il commercio elettronico è senza dubbio la prima scelta per quasi tutti gli acquisti odierni, grazie all’ampia scelta di prodotti e servizi, alla possibilità di ordinare dal pc o dallo smartphone, senza contare che utilizzando i codici sconto è possibile rendere tali acquisti ancora più convenienti e vantaggiosi.

29 gennaio, 2020