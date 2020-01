Coldiretti Donne impresa, un calendario per l’associazione “Cuore di mamma”

Viterbo - I fondi raccolti saranno devoluti alla struttura di Ronciglione, che ospita le famiglie con bambini onco-ematologici in cura al Bambino Gesù

Viterbo – Come ogni anno Coldiretti Donne impresa Viterbo si impegna per il sociale aiutando un’associazione di volontariato della provincia viterbese.

Quest’anno il progetto ha coinvolto l’associazione “Cuore di mamma” di Ronciglione nata con lo scopo di ospitare, a titolo gratuito, famiglie con bambini onco-ematologici, in cura all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La sensibilità dei volontari che sostengono l’associazione ed il loro grande impegno, ha portato la responsabile Donne impresa Viterbo, Francesca Cassanelli, a entrarci in contatto e scoprire l’altissima attività che svolgono.

“L’intento del loro lavoro – spiega – è quello di dare un minimo di dignità a quei genitori che, purtroppo, si sono ritrovati in situazioni veramente drammatiche. La forza che può dare la vicinanza di una madre o di un padre, per molte malattie, diventa parte integrante della cura” afferma Francesca “La bellezza dell’agire di cuore di mamma è stata quella di andare oltre la malattia dei bambini e guardare con attenzione tutto il contesto“.

Il progetto per la raccolta soldi parte dalla creazione di un calendario per il 2020 in cui le protagoniste sono alcune delle Coldiretti Donne impresa della provincia di Viterbo, ritratte nelle loro campagne o al mercato di Campagna amica, aperto tutti i sabato mattina in Via F.Baracca 81.

Il direttore Coldiretti Viterbo Alberto Frau: “Da padre, sono particolarmente sensibile quando si parla di bambini. Ma quello che mi entusiasma particolarmente è vedere l’entusiasmo con cui è stato realizzato questo progetto: sia da parte dell’ associazione ‘Cuore di mamma’ che ogni giorno si dedica nell’aiuto alle altre persone, sia delle nostre Donne imprese sempre effervescenti, propositive, imprenditrici nel panorama del mondo agricolo ed in quello dell’associazionismo”.

I calendari saranno in vendita in tutte le sedi Coldiretti Viterbo da domani in poi. I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione “Cuore di mamma”. E’ possibile seguire tutte le iniziative dell’associazione tramite il sito internet magicocuoredimamma o informarsi dell’avanzamento della raccolta fondi di Coldiretti Donne impresa sulla pagina Facebook Coldiretti Viterbo.

23 gennaio, 2020