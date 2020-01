Viterbo - Il presidente del centro studi Santa Rosa, Attilio Bartoli Langeli, ha presentato la convenzione tra l'associazione e l'università degli studi della Tuscia

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Una collaborazione didattica dove gli studenti analizzeranno le fonti”. Il presidente del centro studi Santa Rosa, Attilio Bartoli Langeli, ha presentato così questa mattina, al monastero di Santa Rosa, la convenzione tra il centro studi e l’università di Viterbo. Il documento è stato firmato nella sala delle Colonne da Attilio Bartoli Langeli e il rettore dell’università degli studi della Tuscia Stefano Ubertini. Presente anche suor Francesca Pizzaia.

“Siamo qui per stipulare una convenzione tra il centro studi Santa Rosa e l’università di Viterbo – ha detto Attilio Bartoli Langeli –. Un documento che mira a creare una collaborazione soprattutto didattica. Scopo di questo documento è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti nei due enti per promuovere inziative nei vari settori di interesse comune”.

La convenzione avrà durata tre anni, con possibilità di rinnovo. Potrà riguardare diverse attività come l’organizzazione di seminari, conferenze, incontri di studio, lezioni tematiche, presentazioni di libri. Gli studenti coinvolti potranno studiare il patrimonio storico culturale del monastero di Santa Rosa, ma anche partecipare ad attività di conservazione e restauro. Le singole iniziative andranno via via concordate tra i due enti firmatari.

Il presidente Attilio Bartoli Langeli ha poi parlato della prima inziativa che prenderà il via questa primavera, molto propabilmente tra aprile e maggio. “Come prima attività – ha detto il presidente del centro studi Santa Rosa – vogliamo concentrarci su una collaborazione nelle attività di paleografia, diplomatica, archivistica, edizione ed esegesi delle fonti, restauro dei beni conservati nel monastero di Santa Rosa. In questo senso quest’anno verrà promosso un corso di 25 ore che si affiancherà soprattutto all’insegnamento archivistico. Questo corso avrà luogo nel monastero di Santa Rosa e quindi gli studenti potranno avere contatto diretto con l’archivio. Per organizzare questo corso sono state coinvolte diverse università italiane. Ci saranno docenti da università di Siena, Napoli, Trieste, Perugia, Roma e Chieti”.

Quella tra l’università e il centro studi è una collaborazione avviata già negli anni passati. “Tra il centro di studi Santa Rosa e l’università di Viterbo ci sono già tante attività di collaborazioni pregresse – ha ricordato Attilio Bartoli Langeli -. Tra le precedenti anche l’attività di restauro delle tavolette votive e di alcune reliquie del monastero di Santa Rosa e del centro studi”.

A intervenire in merito anche il rettore dell’università di Viterbo Stefano Ubertini. “Ci troviamo a sottoscrivere una convenzione, ma in realtà mettiamo nero su bianco e strutturiamo una collaborazione che di fatto c’è sempre stata tra l’università e il centro studi – ha detto il rettore –.Questo secondo me è il modo migliore per far crescere il territorio. Rendere più forte il legame tra le istituzioni è il modo per sviluppare il territorio”.

I ringraziamenti a tutti gli attori che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione sono arrivati da suor Francesca Pizzaia. “Oggi viene posto un altro tassello nel progetto di crescita del complesso monastico del monastero di Santa Rosa – ha detto suor Francesca -. È un momento storico”.

Poi suor Francesca si è rivolta affettuosamente al rettore: “Sento che Stefano fa parte della nostra famiglia, un gruppo di persone che vogliono evangelizzare attraverso ciò che il Signore ci ha donato”.

L’università rilascerà anche dei crediti formativi agli studenti per alcune delle attività svolte. I crediti verranno concordati di volta in volta. I ringraziamenti di Attilio Bartoli Langeli sono poi andati in particolare a Gilda Nicolai e Paola Pogliani.

24 gennaio, 2020