Il comune chiede 130mila euro per combattere gli abusi sui minori

Orte - Presentata la domanda al Consiglio dei ministri per il finanziamento del progetto "Istrice", con partenza prevista a marzo

Orte – (a.c.) – Il comune di Orte ha deliberato di richiedere un finanziamento di 130mila euro al dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri per mettere in atto il progetto Istrice, contro gli abusi sessuali e le violenze sui minori.

In caso di risposta favorevole, il progetto dovrebbe prendere il via a marzo e proseguire fino al 30 settembre 2021.

Come si legge nella documentazione presentata per la richiesta di finanziamento, l’iniziativa prevede “azioni di sensibilizzazione nelle scuole con laboratori creativi, azioni formative e informative agli studenti delle scuole e ai genitori sull’utilizzo consapevole degli strumenti digitali e i social, prevenire il bullismo e altre forme di violenza attraverso gli strumenti intellettuali e promuovere la partecipazione dei minori per lo sviluppo d’iniziative di contrasto al fenomeno della violenza tra pari”.

Il progetto, secondo quanto richiesto dal comune di Orte, dovrà essere finanziato totalmente dalla presidenza del Consiglio.

13 gennaio, 2020