“Con chi la pensa così è giusto stare un passo indietro, ma solo per dare un calcio in culo…”

Cronaca - La 90enne influencer di Instagram, Nonna Licia, fa il dito medio ad Amadeus dopo le polemiche per le sue dichiarazioni definite sessiste alla conferenza stampa di presentazione del festival di Sanremo

Condividi la notizia:











Viterbo – Nonna Licia fa il dito medio ad Amadeus.

L’influencer 90enne, star di Instagram con quasi 75mila follower, non deve aver preso bene le dichiarazioni di Amadeus che condurrà la 70esima edizione del festival di Sanremo. Nei giorni scorsi è finito al centro delle polemiche, accusato da più parti di sessismo nel presentare le colleghe che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. E lei, gli manda chiaro il suo messaggio.

Affidato, come sempre a Instagram. Sotto una foto, che le è stata scattata da Julian Hargreaves e in cui posa con un fito medio alzato, lascia fluire le sue parole.

“Posso scordarmi ogni tanto cosa vuol dire essere una signora, ma mai cosa significa essere una donna – scrive Nonna Licia -. Perché quelle come me hanno lottato, e tanto, per far capire alla storia che l’unico sesso debole è quello che ci costringe a fingere l’orgasmo.

⠀

Ho marciato per ottenere il diritto di voto, ho lanciato occhiate di disprezzo a chi mi augurava figli maschi

Mi hanno fatto vivere la bellezza come una colpa, faticando il doppio per dimostrare che la ragazza che destava scandalo prendendo per prima il sole in bikini, era la stessa che a scuola eccelleva nelle materie scientifiche in classi di soli uomini.

Ho sempre lavorato per essere indipendente, ho insegnato a mio nipote il rispetto per le donne e mi sono spogliata nuda a 90 anni per dimostrare che non dobbiamo vergognarci delle rughe e dei segni dell’età: sono i calchi della nostra storia e dobbiamo esserne orgogliose.

⠀

Posso adesso anche incazzarmi per le idiozie pronunciate da Amadeus?”.

Ecco l’affondo: “Come si permette di presentare lo staff femminile del festival di Sanremo solo con riferimenti alla loro bellezza o all’essere la fidanzata di? O peggio ancora dicendo “scelta per la sua capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro.”

Con chi la pensa così è giusto stare un passo indietro, ma solo per dare un calcio in culo… Mai avuta simpatia per lui, ora non ho neanche stima. Ritengo inutile, quindi, provare a spiegargli perché se fossi sua nonna mi vergognerei di lui.

Troppa fatica puntare il dito contro questi minus habens, meglio alzarlo?

Io a Sanremo avrei preferito Alessia Marcuzzi o Alba Parietti.

E te? Quale super donna avresti preferito a questo super ignorante?”

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020