Con Tabook, a scuola di graphic novel per inventare il futuro

Quattro masterclass di editor, giornalisti, fumettisti ed esperti di comunicazione al liceo artistico Midossi

Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – A scuola di graphic novel per inventare il futuro

Tabook, portale e-commerce dell’editoria indipendente sceglie il liceo artistico ” U. Midossi ” di Vignanello in provincia di Viterbo per un progetto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento con ospiti di fama nazionale.

Fumetti e graphicnovel si svelano nella loro storia e complessità per dare ai giovani una chiave di lettura sul fenomeno e strumenti pratici per promuovere la lettura e l’editoria.

Quattro masterclass di editor, giornalisti, fumettisti ed esperti di comunicazione del settore si succederanno durante l’inverno nella cornice del liceo; gli studenti delle terze e delle quarte classi avranno l’opportunità di scoprire come si lavora e come si produce il genere del romanzo grafico e del fumetto in Italia, come si legge e come si può fare promozione in un settore che in questi anni emerge con forza e grande riscontro di pubblico e critica.

Con le masterclass vogliamo fornire spunti e riflessioni, una base teorica per conoscere i generi e fare lettura critica delle opere. Ma prevediamo soprattutto di fornire nuove competenze, strategie editoriali per i social e promozione e marketing, ovviamente in ambito editoriale. Le graphic novel e i fumetti parlano tramite un codice visuale che è destinato a diventare sempre di più il linguaggio del futuro.

Sabato 11 gennaio si è svolto il secondo appuntamento, con Alessio Trabacchini, editori che da anni lavora nel settore, attualmente nella redazione della casa editrice 001 edizioni. È tra gli organizzatori del Festival Internazionale di Fumetto di Bologna BilBOlbul, scrittore e curatore per diverse riviste e volumi di case editrici. Il mese precedente, il 14 dicembre, il ciclo di incontri è stato inaugurato da Oscar Glioti, giornalista, scrittore, caporedattore di Coconino Press e sceneggiatore.

Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo la sceneggiatura del film “La profezia dell’Armadillo”, tratto dal fumetto best seller di ZeroCalcare.

Gli studenti potranno ascoltare direttamente dalla viva voce dei protagonisti le molteplici sfumature di questo universo fatto di strisce, sfumature, parole.

Molto atteso anche un altro incontro previsto per gennaio, quello con Fulvio Risuleo, l’enfant prodige italiano che a soli ventitré anni è stato premiato a Cannes per il suo corto “Varicella” e che recentemente è uscito nelle sale con un nuovo film: “Il colpo del cane”.

Alla sua frizzante vita cinematografica affianca da sempre la produzione di fumetti. Il suo ultimo lavoro, in collaborazione con l’illustratore Alessandro Pronostico, è Sniff, edito da Coconino Press. Sarà un’occasione per le classi di incontrare un artista che ha sperimentato fin da giovanissimo, investendo creatività e determinazione eottenendo diversi premi.

Il percorso prevede uno scambio tra scuola e azienda. Oltre alle masterclass gli studenti riceveranno una bibliografia fornita da Tabook per la biblioteca di classe, con testi di saggistica sul tema e con alcune delle opere più interessanti tra i fumetti e le graphicnovel delle case editrici che il portale sostiene. Durante il progetto i ragazzi saranno chiamati a pianificare strategie di promozione della lettura tramite i social network, sperimentando direttamente tramite i canali dell’azienda partner.

A seguire l’evoluzione del progetto ci saranno Elisa Cappai di Tabook, e le esperte interne, Marcella Brancaforte e Marta Fornari, docenti per l’Indirizzo Audiovisivo Multimediale del Liceo “Midossi, sede di Vignanello, precedentemente alla Docenza di Ruolo una illustratrice e l’altra fotografa.

Tabook ha scelto il Liceo Artistico “U. Midossi” di Vignanello come sede di sperimentazione del progetto in virtù dell’attenzione che negli ultimi anni ha ottenuto l’istituto, grazie alla partecipazione vincente, ai concorsi e ai riconoscimenti ottenuti. Da tempo il Midossi si distingue per un’attività originale e di qualità.

Il ruolo di diffusione dell’editoria indipendente che Tabook svolge da anni è cruciale per sostenere e far prosperare il settore, non solo tramite un percorso di vendita rapido e funzionale, ma anche attraverso un lavoro di informazione trasversale, che in questo caso riguarda le scuole e le nuove generazioni.

L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza replicabile altrove, creando una rete tra vari contesti: tra case editrici e lettori, tra autori e pubblico, tra azienda e target.

Il futuro dell’editoria ci riguarda tutti e si può disegnare insieme.

Elisa Cappai

Content editor del portale Tabook e curatrice del progetto

17 gennaio, 2020