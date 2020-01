“Condotta rotta su viale Fiume, cittadini senz’acqua fino alla tarda mattina di domani”

Viterbo - La nota della Talete

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Interruzione flusso idrico potabile per rottura condotta principale su viale Fiume, comune di Viterbo.

Si comunica che a causa di un’improvvisa rottura della condotta idrica principale su viale Fiume, nel comune di Viterbo, verificatasi nel primo pomeriggio della giornata odierna, si è reso necessario un intervento improcrastinabile di manutenzione straordinaria, con conseguente interruzione del flusso idricopotabile nelle seguenti strade/vie e zone limitrofe: viale Fiume, strada Acquabianca (solo abbassamento di pressione), strada Pian di Nero, strada Ponte Veiano, via Santa Rossella, via della Fontana di Pegaso, via Pian di Quercia, via del Pincio.

Potrebbero essere interessate da abbassamenti di pressione anche le zone limitrofe.

Si presume che l’intervento possa protrarsi fino alla tarda mattinata di domani, salvo imprevisti.

Al normale ripristino della fornitura potrebbe verificarsi un momentaneo intorbidamento dell’acqua.

