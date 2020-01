Consegnato a Pediatria l’apparecchio acquistato con i fondi raccolti della Befana Tricolore

Viterbo - Da una delegazione di Fratelli d'Italia composta, tra gli altri, dal capogruppo Paolo Bianchini, dal consigliere Antonio Scardozzi e dal portavoce comunale Vincenzo Fini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche quest’anno, la Befana Tricolore di Fratelli d’Italia è arrivata a portare tanta solidarietà.

Lunedì scorso, 6 gennaio, si è tenuto l’immancabile appuntamento a Piazza delle Erbe con la simpatica vecchina, amata da grandi e bambini, che ha distribuito dolci, caramelle e vin brulè.

Tantissimi i partecipanti che hanno contribuito con generose offerte.

Stamattina, al reparto Pediatria di Belcolle, è avvenuta la consegna dell’apparecchio acquistato con i proventi raccolti e consegnato da una delegazione di Fratelli d’Italia Viterbo composta, tra gli altri, dal capogruppo Paolo Bianchini, dal consigliere Antonio Scardozzi e dal portavoce comunale Vincenzo Fini.

Ad accoglierli la Dott.ssa Rita Navas, primario del reparto di Pediatria, la Dott.ssa Maria Allegrozzi, la Dott.ssa Paola Marenzoni e la capo sala Maria Cristina D’Angelo che hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la solidarietà dimostrata.

L’appuntamento con la Befana Tricolore è per il prossimo anno, per coniugare, come sempre, un momento magico per i bambini con lo spirito di altruismo che contraddistingue molte delle iniziative di Fratelli d’Italia.

15 gennaio, 2020