Conte va da Erdogan: “Percorso condiviso per una tregua permanente in Libia”

Ankara - Il premier italiano incontra il corrispettivo turco - Domani summit in Egitto con Al Sisi

Ankara – “Serve un percorso condiviso sotto l’egida dell’Onu per garantire una tregua permanente alla Libia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Ankara, nell’ambito dell’incontro bilaterale col suo corrispettivo turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria, se non viene inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia” ha aggiunto Conte, che ha spiegato di aver condiviso con Erdogan “l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno libico per garantire un cessate il fuoco duraturo”.

“Vogliamo che il cessate il fuoco in Libia diventi permanente – ha confermato Erdogan – e mi auguro che il più presto possibile si sottoscriva una tregua. Apprezziamo anche tutti gli sforzi della parte italiana per raggiungere quest’obbiettivo”.

Conte è poi partito dalla Turchia per raggiungere Il Cairo, dove domani incontrerà il presidente egiziano Al Sisi.

13 gennaio, 2020