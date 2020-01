Contro gli storni arrivano anche i rapaci

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena posta su Facebook una foto con una poiana sul braccio

Viterbo – (f.b.) – “Oltre ai dissuasori sonori, anche gli uccelli rapaci come la poiana in azione per allontanare le migliaia di storni che hanno invaso la città”.

Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è lo stesso sindaco Giovanni Arena che si fa ritrarre in una foto con una poiana appoggiata al braccio.

Il Comune prende di petto il problema degli storni. Qualche giorno fa erano stati posizionati i dissuasori sonori, ora in aggiunta arrivano anche i rapaci.

La notizia è stata commentata da decine di viterbesi direttamente sotto la foto di Facebook del sindaco. C’è chi la prende come un’ottima novità che si spera risolvi la situazione, ma c’è anche chi per esperienze simili racconta che i rapaci difficilmente riescono definitivamente ad allontanare gli storni. Al massimo, dicono alcuni, li spaventano solo in un primo momento.

La città, intanto, è ancora invasa da migliaia di storni che quest’anno sembrano non voler più abbandonare Viterbo. I danni sono ingenti: una quantità esagerata di guano ha invaso le strade e i parcheggi nei punti più vicini agli alberi su cui si posano i volatili.

L’istituto Paolo Savi è stato chiuso agli studenti per due giorni per essere bonificato e tantissimi cittadini si lamentano delle auto sempre sporche.

I rapaci risolveranno il problema?

16 gennaio, 2020