Controlli straordinari nei parchi pubblici, sequestrati quasi due etti di droga

Viterbo - Carabinieri - Si trovava sotterrata a ridosso dei cespugli usati dagli spacciatori come postazioni per la vendita

Viterbo – Controlli straordinari nei parchi pubblici cittadini con il supporto di unità cinofile specializzate, sequestrati quasi 2 etti di droga.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, a seguito delle segnalazioni dei cittadini raccolte negli ultimi giorni, ieri sera hanno effettuato un servizio straordinario per il contrasto allo spaccio all’interno dei parchi di Viterbo.

Hanno utilizzato unità cinofile specializzate arrivate dal centro cinofilo dei carabinieri di Ponte Galeria.

I carabinieri hanno effettuato posti di controllo nelle strade in prossimità dei parchi e hanno effettuato dei servizi di perlustrazione all’interno degli stessi.

“I cani antidroga dei carabinieri – si legge nella nota dell’Arma -, una volta all’interno dei giardini pubblici, hanno trovato numerosi nascondigli pronti ad essere utilizzati il giorno dopo per lo spaccio con all’interno nascoste numerose dosi di droga, per lo più sotterrata a ridosso dei cespugli usati dagli spacciatori come postazioni per la vendita.

Al termine dell’ispezione dei carabinieri cinofili, sono stati trovati e sequestrati quasi due etti di droga, 1,5 di hashish e 0,5 di marijuana.

24 gennaio, 2020