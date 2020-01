Sport - Il coach del Civitavecchia Rugby Centumcellae, Giampietro Granatelli, in vista dell'incontro con il Mobility Pro Pesaro

Trasferta ostica, ma l'impresa è possibile.

Il Crc torna in campo per la 12esima giornata del campionato di serie A di rugby. I biancorossi guidati in panchina dai coach Giampietro Granatelli e Mauro Tronca se la vedranno con Mobility Pro Pesaro, formazione che in classifica ha un solo punto in più rispetto ai civitavecchiesi.

“Non è una trasferta estremamente lunga – afferma il tecnico Granatelli –, ma sarà un impiego importante. In classifica siamo decisamente vicini. Siamo convinti di poter fare bene, abbiamo lavorato sodo durante le vacanze. Cerchiamo di alzare l’asticella anche in trasferta. I ragazzi stanno bene, convinti di poter fare un’ottima gara”.

Si gioca domenica alle 14,30. Arbitra Matteo Locatelli di Bergamo.



11 gennaio, 2020