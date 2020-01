Altenmarkt im Pongau - Medaglia di bronzo per Marta Bassino

Condividi la notizia:











Altenmarkt im Pongau – Coppa del mondo di sci, Federica Brignone vince la combinata.

Federica Brignone ha vinto la combinata femminile di coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee. L’atleta azzurra è salita sul primo gradino del podio chiudendo con un tempo di 2’03″45.

A vincere però anche un’altra italiana. La medaglia di bronzo è infatti andata a Marta Bassino (2’04″27), preceduta dalla svizzera Wendy Holdener (2’03”60). Quinta invece Elena Curtoni in 2’05”95.

Per Federica Brignone si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo quella in gigante a Courchevel, e della dodicesima in carriera.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020