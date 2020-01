Roma - Il capo della protezione civile gestirà l'emergenza - La decisione nel pomeriggio durante la riunione del comitato operativo

Roma – Coronavirus, Angelo Borrelli nominato commissario straordinario.

Si è svolto nel pomeriggio il comitato operativo della protezione civile a Roma con l’obiettivo di fare un aggiornamento su come affrontare la diffusione del coronavirus in Italia. A prendere parte al comitato operativo anche il premier, Giuseppe Conte, e il ministro Speranza.

“Abbiamo approvato – ha detto il presidente del Consiglio – la designazione, proposta dal ministro Speranza, di Angelo Borrelli come commissario delegato all’emergenza coronavirus”.

Angelo Borrelli è capo del dipartimento della protezione civile. Il premier ha poi aggiunto che “la situazione è sotto controllo”.

Conte al termine del comitato operativo si è intrattenuto con i giornalisti e ha ribadito di “restare tranquilli”.

“Gli italiani potranno condurre una vita normale – ha detto Conte –. Abbiamo fatto questa riunione per avere il coinvolgimento di tutte le autorità e componenti interessate. È stata una riunione operativa. Il paese, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia più elevata in Europa, siamo fiduciosi che la situazione proseguirà”.

La notizia della nomina di Borrelli è stata data anche dall’account Twitter ufficiale della protezione civile. “In corso il comitato operativo di protezione civile – si legge nel Tweet -. Il capo dipartimento Borrelli è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza con l’obiettivo di assicurare e mettere in campo una risposta unitaria per fronteggiare il rischio”.

Da questo pomeriggio è stato chiuso il traffico aereo con la Cina. La cinquantina di italiani bloccati a Wuhan, la regione cinese epicentro del contagio, dovrebbero invece rientrare nella notte tra il 2 e il 3 febbraio con un volo speciale che dovrebbe atterrare a Pratica di Mare. Qui il gruppo dovrebbe restare in quarantena per 14 giorni.

31 gennaio, 2020