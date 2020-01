Roma - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul rientro degli italiani dalla città epicentro dell'epidemia

Roma – “Coronavirus, lunedì mattina arriveranno in Italia i connazionali da Wuhan”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul rientro degli italiani che sono a Wuhan in Cina, epicentro dell’epidemia di Coronavirus.

“Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio – ha spiegato Luigi Di Maio in teleconferenza con l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari -, cioè lunedì mattina, atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa ottanta, che in questo momento sono a Wuhan, in Cina”.

Gli italiani che torneranno dalla Cina avranno un trattamento sanitario particolare per evitare l’eventuale propagazione del virus.

“Ovviamente – ha aggiunto il ministro degli Esteri – saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato”.

31 gennaio, 2020