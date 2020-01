Coronavirus – Donna con la febbre, 6mila passeggeri bloccati sulla nave

Civitavecchia - In attesa degli esami - Il sindaco Tedesco: "Situazione sotto controllo"

Civitavecchia – Coronavirus, turista con la febbre a bordo di una nave, seimila passeggeri fermi a Civitavecchia.

Marito e moglie, cinesi di Hong Kong, sono in isolamento a bordo. Sarebbe la donna ad avere la febbre, lievi sintomi influenzali, mentre l’uomo non ha sintomi, seppure per precauzione sia in isolamento.

Per escludere che si tratti di coronavirus, occorre attenere i risultati degli esami, già effettuati e inviati allo Spallanzani di Roma.

I due sono arrivati da Hong Kong a Milano, poi si sono spostati a Savona dove si sono imbarcati. A bordo ci sono 751 cinesi. Ma nessuno dei 6mila presenti sulla nave potrebbe scendere.

Rassicurazioni intanto arrivano dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. “La situazione sul sospetto caso di coronavirus al porto di Civitavecchia è sotto controllo – spiega il sindaco – da questa mattina sono in contatto continuo con le autorità sanitarie e marittime che si sono immediatamente attivate.

Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e teniamo costantemente monitorato il caso, grazie all’ottimo lavoro che stanno svolgendo il direttore generale dell’Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle, il direttore dell’Ufficio Sanitario Marittimo Paolo Niutta e il Comandante del porto Vincenzo Leone”.

30 gennaio, 2020