Corso per i responsabili tecnici Fer

Viterbo - Cna in aiuto di chi non è ancora in regola con un incontro il 28 e 29 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I titolari e i responsabili tecnici delle imprese che si occupano di installazione e manutenzione di impianti Fer (alimentati da fonti di energia rinnovabile) avrebbero dovuto frequentare un corso di aggiornamento entro lo scorso 31 dicembre per poter rilasciare le dichiarazioni di conformità.

C’è però chi non è riuscito a mettersi in regola e adesso deve correre ai ripari. Cna Sostenibile arriva in aiuto degli impiantisti elettrici e termoidraulici che si trovano in questa situazione e mette in calendario un nuovo corso (il sesto) per il 28 e 29 gennaio, a Viterbo, nelle aule di via dell’Industria snc (zona Poggino).

L’obbligo dell’attestato di frequenza riguarda – lo ricordiamo – coloro che intervengono su pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, sistemi solari termici, biomasse per usi energetici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

Cna invita gli operatori interessati ad iscriversi il prima possibile per non perdere l’opportunità del corso di gennaio.

Info e adesioni: Cna Sostenibile. Telefono 0761.1768320 – 1768301, ernestoallegrini@cnasostenibile.it.

20 gennaio, 2020