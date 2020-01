“Cotral, subito interventi rapidi ed efficaci”

Vitorchiano - Il sindaco Grassotti: "Non smetteremo di impegnarci finché la situazione non sarà risolta"

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichaimo – “L’amministrazione comunale di Vitorchiano segue costantemente con attenzione la questione relativa ai disservizi Cotral e ha già preso contatti con l’azienda per risolvere le problematiche persistenti in tempi rapidi.

Per il nostro Comune garantire collegamenti bus funzionanti ed efficienti è fondamentale e quanto sta accadendo costituisce un danno ai cittadini residenti a Vitorchiano, dove vivono molti pendolari, soprattutto studenti. Non smetteremo di impegnarci finché Cotral non saprà rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini, evitando questi notevoli disagi”.

Così il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, che prosegue “chiedendo una una particolare attenzione verso questa categoria di utenti e le loro famiglie, in modo che possano che possa essere garantita la possibilità di recarsi a scuola e il diritto allo studio.

Non escludo che il Comune di Vitorchiano possa ricorrere ad ulteriori manifestazioni, se l’intervento dell’azienda Cotral non sarà in grado di fornire risposte chiare e concrete per garantire una mobilità adeguata agli studenti del nostro territorio. Mi appello anche alla politica a livello provinciale e regionale affinché faccia sentire la propria voce”.

29 gennaio, 2020