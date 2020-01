“Creatoridelfuturo” per orientare agli studi o al lavoro

Viterbo - Al via le fasi operative del progetto dedicato alle persone dai 15 e 28 anni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via le fasi operative del progetto “Creatoridelfuturo – Giovani talenti”, promosso dal Consorzio Stedi di Viterbo, patrocinato dalla “Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale”.

Gli obiettivi principali del progetto sono: fornire consulenza specialistica a tutti coloro che, residenti nelle province di Viterbo o Roma, di età compresa fra 15 e 28 anni, hanno bisogno, in qualunque momento dell’anno, anche quando le scuole non sono operative su questo, di orientamento agli studi o al lavoro; ricercare giovani con idee brillanti e originali suscettibili, ben progettate ed approfondite di dare origine a nuovi prodotti/servizi, start-up, brevetti e soluzioni innovative.

Le attività per raccogliere queste idee dai giovani prevedono, soprattutto, presentazioni, contatti e diffusione di materiale informativo presso le scuole scuole superiori e le università del territorio. Un primo incontro è avvenuto presso l’Itis Leonardo da Vinci di Viterbo.

L’idea d’impresa, di prodotto o di servizio dovrà essere innovativa e centrata sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, riqualificazione dell’offerta turistica, sviluppo dell’agricoltura, interessare il settore manufatturiero o artiginale, l’innovazione tecnologica.

Il primo passo per chi intende proporre progetti è quello di contattare i promotori del progetto (Creatoridel futuro c/o Stedi, via L. Rossi Danielli,11 – Viterbo) telefonando al numero 0761 303285, inviando un’email a ideelazio@creatoridelfuturo.it o con un WhatsApp al 342 0726566.

Entro il 31/03/2020 i giovani dovranno presentare per iscritto la loro idea, anche una sintesi, inviando un pdf a ideelazio@creatoridelfuturo.it, indicando nome e cognome, età, indirizzo, recapito telefonico ed email di ciascun proponende; spiegando cosa si intende realizzare, quali sono le caratteristiche dell’idea ritenute vincenti e a quale tipo di pubblico è rivolta.

Entro il 31 maggio saranno selezionate otto idee progettuali che potranno essere sviluppate in modo dettagliato con l’aiuto di professionisti che svolgeranno consulenza.

Questo consentirà di completare l’idea iniziale considerandone gli aspetti principali: concept, marketing, fattibilità. Potranno essere ammesse con riserva eventuali idee presentate in ritardo, comunque non oltre il 20/06.

Entro il 31 luglio gli autori (singoli o gruppi) degli otto progetti selezionati, dovranno presentare un documento esteso, che tenga conto degli approfondimenti che saranno stati effettuati.

Entro il 31 ottobre saranno valutati le tre migliori idee per innovazione, più dettagliate nello studio, più rispondenti alle esigenze di mercato e alle caratteristiche del territorio e più realizzabili. Gli autori, al termine del percorso, avranno tutti gli strumenti per realizzare concretamente la loro idea.

Entro il 31 marzo 2021 sarà scelto uno dei tre progetti per essere presentato alla valutazione di esperti del credito e del finanziamento alle imprese che esprimeranno il loro giudizio e daranno indicazioni all’autore (o agli autori) sulle possibilità di ricevere sostegno e/o agevolazioni economiche per la fase di realizzazione del progetto.

29 gennaio, 2020