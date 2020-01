Criminalità nel centro storico, verranno istallate dieci nuove telecamere

Viterbo - Comune - In buona parte verranno istallate nel quartiere San Faustino e in aree dove ci sono stati omicidi e altri gravi delitti - Il costo dell'intervento è di oltre 23mila euro

Viterbo – Dieci nuove telecamere per la sicurezza nel centro storico.

Lo ha deciso con una determina del 30 dicembre il dirigente della polizia locale Mauro Vinciotti.

“Per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione dei reati e di tutela della pubblica incolumità – viene argomentato nella determina -, si è reso necessario provvedere con urgenza alla fornitura e installazione di 10 telecamere a protezione di alcune vie e piazze del centro storico del capoluogo non ancora monitorate con sistemi di videosorveglianza, dove si sono verificati di atti di microcriminalità”. In verità non si tratta solo di microcriminalità.

In realtà c’è stato anche un omicidio che tutti ricordano, quello Norveo Fedeli in via San Luca. E altri fatti gravissimi tra i quali: uno stupro nella sede di CasaPound, un altro omicidio in via Fontanella del Suffragio e un tentato omicidio in via della Pettinara con la vittima in coma all’ospedale di Belcolle. Solo per ricordare alcuni fatti.

Non a caso le telecamere sono previste proprio nelle zone e vie dove si sono verificati questi fatti gravissimi, altro che microcriminalità.

Le telecamere di sorveglianza verranno, infatti, installate a corso Italia (3 telecamere); piazza delle Erbe (1 telecamera); via Fontanella del Suffragio (1 telecamera); via Cairoli (2 telecamere); via S. Luca (1 telecamera); via III Reggimento Granatieri di Sardegna/Via della Pettinara (1 telecamera); piazza Sallupara (1 telecamera). Gran parte sono istallate nel quartiere San Faustino dove di recente ci sono stati diversi episodi criminali.

Ritenendo il provvedimento urgente, è stato evitato il ricorso al Mepa che “non avrebbe consentito di provvedere a quanto necessario nei tempi brevi”. In questo modo si evita anche di perdere un finanziamento regionale. Come viene spiegato sempre nella determina.

Il comando di polizia locale ha affidato la fornitura delle telecamere e l’istallazione alla ditta Secur Impianti srl con sede a Viterbo in via dei Fabbri.

Il costo dell’intero intervento è di 23.180 euro.

4 gennaio, 2020