Cristian Rus allo stage Fipav con Julio Velasco

Sport - Volley - Il 15enne della Scarabeo Civita Castellana è stato convocato per partecipare al prossimo raduno del Club Italia

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Civita Castellana – C’è anche Cristian Rus della Scarabeo Junior volley Civita Castellana tra i convocati della Fipav per lo stage del Club Italia Allargato, il gruppo dei migliori talenti della pallavolo nazionale.

Rus sarà dal 10 al 16 febbraio al centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa, a Roma, per un’intensa settimana di allenamenti, con due sedute al giorno.

A guidare il lavoro dei giovani saranno i tecnici Monica Cresta e Angiolino Frigoni, con la supervisione di Julio Velasco, il leggendario allenatore della “Generazione di fenomeni” che negli anni ’90 portò la nazionale italiana sul tetto del mondo, oggi direttore tecnico del settore giovanile della Fipav.

Il progetto del Club Italia Allargato prevede una serie di stage settimanali con i migliori giovani selezionati da ogni regione. Il gruppo dei talenti del Lazio lavorerà insieme a quelli della Toscana, per un totale di 28 ragazzi in campo.

Rus, classe 2004, ruolo schiacciatore, gioca da sempre nella Junior volley e attualmente fa parte della squadra che guida il campionato di Prima divisione provinciale, ma nel corso della stagione è già stato convocato due volte in serie B.

Su di lui scommette forte il suo attuale tecnico, Pierpaolo Giuliani: “Cristian ha il talento, il fisico e la volontà per giocare nelle categorie che contano – spiega -. In attacco ha già adesso dei colpi davvero importanti, tanto che spesso fa dimenticare di essere un ragazzo di appena 15 anni. Si allena con grande determinazione, lui e la sua famiglia fanno tanti sacrifici per praticare lo sport. Ma non deve assolutamente fermarsi, perché la strada per arrivare in alto è ancora lunga e credo che i suoi margini di miglioramento siano ancora enormi”.

Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











26 gennaio, 2020