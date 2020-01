Canepina - Intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Canepina – Crolla cornicione di una casa.

Paura a Canepina. Nel pomeriggio, per cause da accertare, si è verificato il crollo di una parte del cornicione di una palazzina da tempo disabitata a via Mazzini.

Immediata la segnalazione ai carabinieri che sono subito arrivati sul posto.

La zona è stata delimitata per eventuali verifiche.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che non avrebbero riscontrato particolari criticità.

Non ci sarebbero stati danni o feriti.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020