Il cuore di Rosalba lancia “Canto anch’io per la lotta contro il cancro”

Montefiascone - Un disco di canzoni incise da comuni cittadini per raccogliere fondi contro i tumori - In programma anche un tour di spettacoli

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il progetto “Canto anch’io per la lotta contro il cancro” è uno dei pochi casi in Italia che abbraccia la solidarietà e la passione per il canto come una missione sociale.

Fortemente voluto da Rosalba Boccolini, speaker radiofonica, fondatrice della casa di produzione Raff Records, scomparsa nel 2018 dopo anni di dure battaglie contro il cancro, consiste nella realizzazione di un vero e proprio disco con le canzoni scelte e interpretate da gente comune (liberi professionisti, imprenditori, impiegati, operai, studenti, pensionati, ecc…) tutti accumunati dalla passione per il canto e la solidarietà verso il prossimo, che con il loro entusiasmo e la voglia di fare del bene, si mettono in gioco per contribuire alla raccolta fondi in favore della ricerca contro i tumori.

Nelle città interessate a ospitare la manifestazione, sarà allestito un vero e proprio spettacolo, che vedrà su un palcoscenico dotato di propri impianti audio, luci e maxischermo video, l’esibizione “live” degli stessi interpreti del disco. L’intero progetto è realizzato dall’associazione Il cuore di Rosalba, con il supporto tecnico della casa di produzione Raff Records.

Le prime iniziative ad oggi realizzate (Marta, Montefiascone e Vetralla) hanno permesso di raccogliere fondi per l’acquisto di una strumentazione medicale per la prevenzione dei tumori alla gola, donata al reparto di otorino dell’ospedale di Belcolle.

Attualmente l’associazione Il cuore di Rosalba è impegnata a realizzare l’iniziativa “Canto anch’io” a Tarquinia, Monteromano, Montalto di Castro, Ronciglione e Piansano. Tutti i proventi derivanti dalla distribuzione del cd sono utilizzati per realizzare iniziative e progetti per la lotta contro i tumori.

Franco Pagliaccia

Presidente associazione Il cuore di Rosalba

21 gennaio, 2020