Dakar, pauroso incidente per Fernando Alonso

Sport - Motori - L'ex iridato di Formula 1 si ribalta sulla cresta di una duna - Illeso sia lui che il copilota Marc Coma - VIDEO

Condividi la notizia:











Ryad – Pauroso incidente per Fernando Alonso nella tappa di ieri della Dakar. L’ex campione del mondo di Formula 1, in gara per la prima volta al raid, ha perso il controllo della sua Toyota sulla vetta di una grossa duna e si è ribaltato per diversi metri.

Nessuna conseguenza fisica, né per Alonso, né per il copilota Marc Coma, ex pluricampione della Dakar in moto. I due hanno ripreso la gara con la vettura danneggiata e hanno chiuso la tappa in 35esima posizione, con un distacco di 1h17′ dal vincitore di giornata Carlos Sainz, attualmente al primo posto della classifica generale.

Alonso ha poi postato una foto sul suo account Instagram rassicurando i suoi fan. “Va tutto bene ed è tutto pronto – ha scritto -. Non vedo l’ora di recuperare terreno domani”.

Stamattina l’ex ferrarista e il suo navigatore sono ripartiti dalla 14esima posizione in classifica.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial! He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield! Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

Condividi la notizia:











16 gennaio, 2020