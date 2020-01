Washington - L'incontro alla Casa Bianca - Il documento sigla una tregua nella guerra commerciale in atto

Washington – Dazi, Usa e Cina hanno firmato l’accordo.

Donald Trump e il vice premier cinese Liu He hanno firmato il mini accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Un accordo che apre di fatto una tregua nella guerra commerciale in atto.

La firma è avvenuta nella east room della Casa Bianca.

L’accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina prevede che Pechino acquisti ulteriori 200 miliardi di dollari di prodotti e servizi americani.

La Cina si impegna anche a non lanciarsi in svalutazioni valutarie e a comunicare regolarmente e a consultarsi sul mercato valutario. In base all’intesa a partire dall’1 aprile la Cina consentirà il pieno controllo da parte di società finanziarie straniere.

Il Tycoon ha annunciato anche un viaggio in Cina, che dovrebbe avvenire a breve.

15 gennaio, 2020