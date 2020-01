Santa Marinella - Intensificati i controlli della polizia sul litorale - 70 i veicoli controllati - 2 contravvenzioni per violazione del codice della strada

Condividi la notizia:











Santa Marinella – Denunciato un 51enne per guida in stato di ebrezza.

La polizia di Civitavecchia è intervenuta questa mattina a Santa Marinella in seguito a un incidente stradale. L’intervento, come spiegano gli stessi poliziotti in una nota del commissariato di Civitavecchia, è stato effettato durante i controlli sulla via Aurelia. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 4, sono state coinvolte due autovetture. Nessuna persona è rimasta ferita e i danni risultano solo per i veicoli.

“Gli agenti – si legge sulla nota della polizia – dopo avere effettuato i controlli alcolimetrici sui conducenti delle due auto, hanno accertato che un guidatore, un uomo di anni 51 residente a Roma, risultava avere un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito”.

La nota specifica inoltre che “la polizia ha ritirato la patente di guida al 51enne. L’uomo è stato inoltre denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica”.

La polizia di Civitavecchia ha inoltre intensificato i controlli serali e notturni su tutto il litorale. Nella notte appena trascorsa le volanti, in considerazione dell’aumento degli incidenti stradali mortali, hanno intensificato le verifiche su strada a persone e mezzi con controlli lungo tutto il litorale.

Nel corso dell’attività, come specificato dal commissariato di Civitavecchia, sono state controllate 110 persone, 70 veicoli. In totale sono state effettuate 2 contravvenzioni per violazione amministrative del codice della strada.

Condividi la notizia:











5 gennaio, 2020