“Fatto deplorevole anche se si tratti di una ragazzata”

Cronaca - Il circolo di Montalto di Castro e Pescia Romana sull'auto graffiata a un esponente del Pd

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Noi non ci stiamo.

I fatti che hanno colpito un nostro esponente vanno condannati, e il nostro consigliere Pd ha fermamente disapprovato l’accaduto ed espresso la sua piena solidarietà alla vittima di un atto vandalico e incivile. Quale sia stata la provenienza non ha importanza, è deplorevole anche nel caso più certo in cui si tratti di una ragazzata.

In tutto questo, non ci spieghiamo come mai l’amministrazione non manifesti tutta la sua disapprovazione nei confronti di un tale gesto, e solidarietà verso chi ha subito questo atto, a distanza di tre giorni dalla pubblicazione sui giornali dell’accaduto, ai danni di un esponente di partito, qualsiasi esso sia e qualsiasi sia il suo pensiero.

Ancor più grave, ci appare questo silenzio, per il ruolo, di appartenenza alle forze dell’ordine, che ricopre l’attuale guida della maggioranza nella figura del vicesindaco Luca Benni. Come mai un tale assordante silenzio?

Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

27 gennaio, 2020