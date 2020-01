Detenuto evade da struttura di accoglienza

Viterbo - Era uscito dal carcere per alcuni giorni di permesso

Condividi la notizia:











Viterbo – Lo cercano da un mese, ma di lui per ora non c’è traccia.

Un detenuto nordafricano, uscito da Mammagialla per alcuni giorni di permesso e temporaneamente allocato in una struttura d’accoglienza, non ha più fatto rientro.

Il fatto sarebbe stato denunciato agli inizi di dicembre dai responsabili della stessa struttura.

Sull’episodio, di cui al momento trapelano poche informazioni, sta indagando la procura di Viterbo.

Condividi la notizia:











5 gennaio, 2020