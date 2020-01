Differenziata fatta male e abbandono dei rifiuti, 553 controlli nel 2019

Viterbo - Polizia locale e Viterbo ambiente in azione per la lotta ai furbetti dell'immondizia

Viterbo – (e.c.) – Raccolta differenziata, 553 controlli effettuati nel 2019.

Polizia locale e Viterbo ambiente in azione per la lotta ai furbetti dei rifiuti: dai secchi esposti nel giorno sbagliato, passando per i rifiuti non divisi correttamente e arrivare all’abbandono degli elettrodomestici in aperta campagna.

Gli agenti della polizia locale, con il supporto delle attrezzature specifiche dei mezzi di Viterbo ambiente ha effettuato 553 controlli lo scorso anno: 176 nel centro città e 377 in tutto il resto del territorio, comprese frazioni e aperta campagna.

Da questi controlli sono state elevate 143 sanzioni amministrative per conferimento improprio dei rifiuti (secchi messi fuori casa nel giorno sbagliato, cartone non fatto a pezzi come da regolamento e altro ancora), tre sanzioni per uso improprio dei cestini in strada (quindi rifiuti di casa buttati nei piccoli secchi in giro per le vie del centro) e 11 sanzioni per abbandono dei rifiuti.

Di queste 11 multe alcune sono sono state fatte a privati che sono arrivati a dover sborsare circa 600 euro, altre alle ditte e in questi casi si è passati a provvedimenti penali.

I controlli hanno, quindi, riguardato il territorio in tutta la sua interezza e dalle indagini della polizia locale è emerso il conferimento errato e l’abbandono di elettrodomestici o pneumatici in aperta campagna è una pratica purtroppo ancora molto diffusa.

Arrivare all’autore non è sempre facile, specialmente nel caso di abbandono dei rifiuti in aperta campagna, ma i controlli continuano a 360 gradi.

10 gennaio, 2020