Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione in strada Signorino, tratto compreso tra via Vico Squarano e via Santa Maria in Silice, dal 15 al 17 gennaio, dalle 8 alle 17.

Negli stessi giorni e negli stessi orari sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e il doppio senso di circolazione in via Vico Squarano.

Tali provvedimenti, riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, sono stati disposti con apposite ordinanze del VII settore, e si rendono necessari per consentire a un privato richiedente l’installazione di una piattaforma aerea per lavori di potatura piante.

10 gennaio, 2020