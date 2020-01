Cronaca - Il sindaco Dottarelli: "Provvedimento in via precauzionale e temporaneo per la rottura di una tubatura"

Bolsena – “Divieto di balneazione nel lago di Bolsena”.

A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli.

“Vista la nota della procura della repubblica – si legge nel documento pubblicato online – dove si segnala la sussistenza di scarichi abusivi nel territorio comunale in cui transitano reflui provenienti dalle reti fognarie.

Accertato in data 3 gennaio 2020 che dal tubo di scarico della sottostazioni S8 del collettore circumlacuale Cobalb in località Arlena, l’effettiva presenza di uno sversamento nell’alveo dell’omonimo fosso demaniale, ubicato a 400-550 metri dalla foce del lago di Bolsena e in attesa delle analisi da effettuarsi sui campioni di acqua prelevati presso la suddetta stazione di prelievo da parte dell’Arpa Lazio, si ritiene necessario a salvaguardia della pubblica e privata incolumità disporre il ‘divieto temporaneo di balneazione’ in prossimità della foce del fosso di Arlena e pertanto l’area di balneazione suddetta è temporaneamente non idonea alla balneazione”.

Spiega il primo cittadino: “Si tratta di un provvedimento a titolo precauzionale per il guasto di una tubatura Cobalb alla stazione 8 in località Arlena. Grazie al puntuale interessamento del prefetto Giovanni Bruno, mi sono mosso con la Regione contattando Wanda d’Ercole e l’ingegnere Proietti. Già questa mattina c’è stato il sopralluogo di una ditta. La riparazione dovrebbe avvenire in pochi giorni. Non appena risolto – conclude – procederò alla revoca dell’ordinanza che, ripeto, anche se non è periodo di bagni, ho voluto comunque fare per prevenzione”.

10 gennaio, 2020