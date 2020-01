“Donati oltre 50 pacchi di pannolini per le mamme in difficoltà”

Viterbo - Ieri la consegna al Centro aiuto alla vita da parte del segretario Cisl Mannino: "La solidarietà è nel dna del nostro sindacato"

Viterbo – (p.p.) – “Donati oltre 50 pacchi di pannolini alle famiglie”. Un gesto di solidarietà che il segretario Fortunato Mannino dice essere parte del dna della Cisl.

Ieri nella sede del sindacato, è avvenuta la consegna al Cav, centro aiuto alla vita direttamente al presidente dell’associazione Carmelo Virdieri.

“E’ un piccolo dono – spiega Mannino – in occasione del febbraio che è la giornata nazionale per la vita, alla luce della carenza di nascite nella Tuscia.

Abbiamo voluto regalare oltre 50 pacchi di pannolini per essere simbolicamente vicini alla vita e per aiutare le mamme un difficoltà, magari perché hanno perso il lavoro o perché hanno problemi economici e non possono permettersi troppe spese.

Il calo demografico è devastante, non solo in Italia ma anche nella nostra provincia. Questo è solo un piccolo omaggio – conclude Mannino – perché la solidarietà fa parte del nostro dna”.

31 gennaio, 2020