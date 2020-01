Dopo 42 anni si ritrova la “Quinta F 1978” del Ruffini

Viterbo - A pranzo per salutarsi, ripensare e ricordare l'anno in cui conclusero le scuole superiori per poi andare su strade diverse

Viterbo – Sono passati 42 anni dal diploma e, come già successo altre tre volte in passato, gli studenti della ‘mitica’ Quinta F del liceo scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo si ritrova a pranzo per salutarsi e ripensare e ricordare quel 1978 quando conclusero le scuole superiori per poi disperdersi in mille strade diverse.

Il “pranzo dei sessantenni” è stato anche un modo per affrontare con spirito diverso il nuovo corso della vita convinti tutti che ci saranno ancora tante belle giornate, magari da condividere insieme.

Da diverse parti d’Italia e con storie diverse alle spalle in quindici si sono incontrati di persona mentre la decina di assenti giustificati non ha voluto far mancare la propria vicinanza e un caloroso saluto arrivato tramite i social network.

Tanti, troppi ricordi, e tante cose da raccontarsi, un saluto emozionato a uno di loro, Maurizio Lattanzi, scomparso recentemente, e l’impegno condiviso di ritrovarsi presto a tavola, passione comune, per tenere freschi i ricordi dei loro anni più belli.

Mauro Soffi

31 gennaio, 2020