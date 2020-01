Roma - Un team di esperti della National health commission: "Confermata la trasmissione da uomo a uomo"

Condividi la notizia:











Roma – Virus cinese, controlli sui voli da Wuhan all’Italia.

Si allarga il focolaio della misteriosa malattia polmonare che circola in Cina. Le autorità sanitarie del paese asiatico hanno dichiarato che nel weekend scorso si sono verificati 136 nuovi casi, compresa una terza morte causata dal coronavirus che da Wuhan si sta diffondendo anche in altre città.

La Corea del Sud segnala oggi il primo caso confermato di infezione, dopo i due registrati nei giorni scorsi in Thailandia e in Giappone. A riferirlo è la Bbc online. In Corea del Sud i centers for disease control and prevention hanno reso noto che il caso riguarda una donna cinese di 35 anni, che presentava febbre e problemi respiratori dopo aver viaggiato da Wuhan, città dove è stato identificato il primo focolaio del virus.

Di oggi la notizia riguardante il fatto che il virus si può trasmettere anche da uomo a uomo. Un team di esperti della National health commission cinese ha confermato che il virus coronavirus, che provoca una malattia simile alla polmonite, si trasmette da persona a persona. Nel sud del paese si sarebbero verificati due casi di trasmissione uomo-uomo del coronavirus, in particolare nella provincia del Guangdong, ha fatto sapere il capo del panel di studiosi, Zhong Nanshan.

L’istituto superiore di Sanità ha affermato che il virus “potrebbe trasmettersi da uomo a uomo”. “È verosimile che possa esserci stata una trasmissione interumana, da persona a persona, del coronavirus in Cina, anche se per ora è molto limitata – ha affermato il direttore il dipartimento Malattie infettive dell’istituto superiore di sanità, Gianni Rezza –. Le conoscenze sono in rapida evoluzione ed è necessaria cautela sulle future previsioni. Al momento non possiamo escludere la possibilità che il virus arrivi pure in Ue o Italia. L’importante è identificare e isolare i casi”.

Previsti controlli sugli aerei in arrivo in Italia e provenienti da Wuhan. “L’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese – si legge sul sito del ministero della Salute –. Come previsto dal regolamento sanitario internazionale (2005) (Rsi), presso l’aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall’Usmaf Sasn, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici e il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all’istituto nazionale malattie infettive L. Spallanzani di Roma”.

Condividi la notizia:











20 gennaio, 2020