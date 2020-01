Cronaca - Il saluto a Pietro Migliaccio di tanti personaggi tv, a cominciare da Fiorello

Roma – È morto il dietologo dei vip. Conosciutissimo e volto noto della tv, Pietro Migliaccio aveva 86 anni ed è deceduto all’improvviso l’altra sera. A darne notizia il suo studio medico.

Specializzato in Gastroenterologia, il nutrizionista negli anni ha preso parte a diversi programmi tv, in qualità di divulgatore, per diffondere la dieta Mediterranea di cui era forte sostenitore. Ha svolto attività didattica in diverse università italiane.

Sono molti i personaggi che lo hanno voluto salutare, a cominciare da Fiorello, con un un video allegato a un tweet. Ma anche Barbara Palombelli, Caterina Balivo e dalla politica, Francesco Storace.

17 gennaio, 2020