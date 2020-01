“Ecocentrico” nel cuore di Bassano in Teverina

Cultura - Ogni quarta domenica del mese atelier aperti al pubblico per scoprire tecniche di lavorazione con laboratori didattici

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – “Ecocentrico” nel cuore del borgo di Bassano in Teverina.

Ed è proprio il suggestivo borgo di Bassano in Teverina che si fa testimone degli incontri avvenuti in pochi mesi tra gli artisti Lucilla Catania, Tommaso Cascella, Laurence LeBlanc, Federico Lacerna, Miriam Marino, Andrea Micheletti e L’associazione di promozione Fornace, che dal 2015 opera nel territorio di Bassano in Teverina e che insieme all’amministrazione comunale ha potuto far nascere nel territorio una dimensione artistica che riesce a far dialogare pittura, scultura, fotografia e artigianato artistico.

Ogni quarta domenica del mese gli atelier sono aperti al pubblico che potrà scoprire tecniche di lavorazione con laboratori didattici e conoscere direttamente gli artisti attraverso la propria materia.

Si aggiungeranno alla manifestazione anche degli ospiti esterni come il progetto interessantissimo di plank guitars, il liutaio di Soriano che recupera legno e barattoli per costruire delle magnifiche chitarre, o il laboratorio dei sogni di Mary, che con estrema cura rilega ghirlande e crea romantici allestimenti floreali, e a completare questa domenica cosa se non dei libri rari e rigorosamente usati?

Non mancheranno aziende agricole e stand gastronomici per rendere più stuzzicante questa passeggiata domenicale tra Arte, Natura e la storica Torre dell’Orologio.

Comune Bassano in Teverina

Condividi la notizia:











25 gennaio, 2020