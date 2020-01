Viterbo - La nota di Umberto Fusco, senatore della Lega

Viterbo – Editoria, pieno appoggio a iniziativa Sinagi Viterbo.

Esprimo tutto il mio sostegno all’iniziativa che si terrà stasera, e che vedrà rimanere aperta un’edicola in tante piazze italiane, per sensibilizzare la popolazione italiana sulla grave crisi che vivono le edicole del nostro paese, da sempre tesoro di libertà oltre che di informazione libera e partecipata.

A Viterbo sarà aperta l’edicola di piazza Giuseppe Verdi e in piazza ci saranno gli esponenti provinciali del Sinagi, sindacato di categoria. A loro, agli edicolanti, che si battono perché si risponda allo stato di crisi con progetti condivisi e innovazione, invio i migliori auguri per la riuscita della manifestazione e assicuro il mio contributo perché l’emergenza che investe gli esercenti del comparto arrivi anche in Senato.

Umberto Fusco

Senatore della Lega e vicecoordinatore regionale del partito

29 gennaio, 2020