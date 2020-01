Emmanuele Santini in semifinale a Detto fatto

Spettacolo - Il 18enne viterbese ha vinto la gara di design andata in onda ieri su Rai2

Viterbo – Il giovane viterbese Emmanuele Santini approda in semifinale nel contest di design e creatività della trasmissione di Rai2 Detto fatto.

Santini, 18 anni, ha vinto la sfida andata in onda ieri pomeriggio contro Mikaela Serino, altra giovane designer, presentando due sue creazioni e aggiudicandosi la gara di creatività, in cui i contendenti dovevano abbellire una semplice maglia bianca in cinque minuti.

Il viterbese ha ricevuto i complimenti della giuria e della conduttrice Bianca Guaccero e si è conquistato il pass per il prossimo atto del contest.

Santini studia all’indirizzo Moda dell’istituto Francesco Orioli di Viterbo. “Fin da piccolo è sempre stato un bambino creativo e già disegnava meraviglie – racconta orgogliosa la madre, Tiziana Andreoli -. Il suo stile si ispira a Marlene Dietrich, che per lui è l’essenza stessa della moda”.

Il vincitore del contest di Detto fatto riceverà una borsa di studio per l’Accademia della moda di Milano.

23 gennaio, 2020