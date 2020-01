“Tutto esaurito da giorni, mai visti così tanti clienti a Natale”

Cronaca - La general manager dell'hotel Salus Terme Tiziana Governatori entusiasta del Capodanno in città: "Viterbo è diventata un riferimento" - Pienone anche alle Terme dei papi, al Toto's e al ristorante Sale Nero

di Alessandro Castellani

Viterbo – C’è entusiasmo tra i ristoratori e gli albergatori di Viterbo per il Capodanno. Le parole della general manager dell’hotel Salus Terme, Tiziana Governatori, riassumono al meglio le sensazioni degli operatori turistici ed enogastronomici alla vigilia del nuovo anno: “Siamo strapieni da giorni – dice Governatori – Viterbo ormai è diventata una meta fissa per le vacanze, e non solo quelle di Natale”.

“Qui siamo praticamente al completo dal 24 dicembre – spiega la responsabile del Salus – e anche tra i colleghi delle altre strutture sento commenti molto positivi. Se per Capodanno il sold out era in preventivo, perché lo facciamo tutti gli anni, ci ha sorpreso l’incremento di prenotazioni per i giorni di Natale, dove non avevamo mai avuto così tanta richiesta”.

Governatori entra nel dettaglio della clientela. “Gli ospiti – racconta – vengono da zone vicine, soprattutto da Roma e provincia, e il 50% di loro ritorna più volte, anche in altri periodi dell’anno. Questo significa che ormai Viterbo è diventata una meta di riferimento per le vacanze dei romani, e per noi Roma è un mercato fondamentale. Altra cosa positiva è che non si tratta di turismo mordi e fuggi, perché molti clienti si fermano per più notti. Posso dire che siamo veramente soddisfatti di come stanno andando le cose”.

Pollice alzato anche per Marco Sensi, proprietario delle Terme dei papi. “Capodanno si conferma soddisfacente, come tutti gli anni – dice – e si può parlare senz’altro di trend in crescita. Ormai possiamo dire che Viterbo è entrata nell’immaginario turistico come città termale e d’arte. Due cose che indubbiamente si abbinano bene. Penso che ci sia tanta gente non solo alle Terme dei papi, ma in tutte le strutture ricettive della città”.

Antonio Posati del pub Toto’s continua sulle ali dell’entusiasmo. “Un pienone incredibile, per Capodanno abbiamo tutto prenotato da giorni – racconta -. Ho dovuto rifiutare almeno 300 persone perché non c’era più posto. Il bilancio delle vacanze natalizie fin qui è super positivo, siamo sempre pieni di clienti”.

Spostandosi dentro le mura, c’è Andrea Di Marcantonio, titolare del ristorante Sale Nero. Anche lui conferma il “tutto esaurito per il cenone di Capodanno e le prenotazioni chiuse già da giorni”, anche se il suo giudizio sul Natale viterbese va leggermente fuori dal coro. “In generale, posso dire che sotto le feste l’anno scorso qui in centro c’era più gente” commenta.

Alessandro Castellani

1 gennaio, 2020