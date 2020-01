Cronaca - L'episodio questa mattina alle 4,25 - Non sono chiare le cause della deflagrazione

Condividi la notizia:











Houston – Esplosione a Houston, almeno una persona in ospedale.

Questa mattina alle 4,25 si è verificata una forte esplosione in un edificio a Houston, in Texas.

Non sono chiare le cause dell’esplosione, ma secondo i media americani almeno una persona è stata portata in ospedale.

La deflagrazione è stata avvertita a diversi chilometri di distanza. A riportare la notizia anche l’account ufficiale della polizia e quelli di numerosi cittadini.

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020