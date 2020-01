“Esposto in procura per i disagi sulla Roma-Viterbo”

Cronaca - Lo annuncia Michel Emi Maritato, presidente dell’associazione Assotutela

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come recentemente avvenuto per la Roma-Lido, Assotutela ha intenzione di portare all’attenzione della procura della Repubblica i disagi e i disservizi che ormai da tempi sono protagonisti sulla Roma-Viterbo, conosciuta anche come Roma Nord, linea di proprietà della Regione Lazio ma attualmente gestita dalla municipalizzata capitolina Atac.

Anche in questi giorni sono partite le denunce mediatiche sul trasporto a singhiozzo su una delle peggiori linee del territorio regionale: in tal senso, esprimiamo vicinanza ai cittadini e, nell’azione a difesa dei loro diritti, abbiamo deciso di depositare un esposto in Procura per comprendere le esatte e specifiche dinamiche che causano disagi sulla Roma-Viterbo.

E’ infatti inammissibile che i pendolari siano costretti a una tale odissea, nonostante paghino il biglietto con la speranza di avere un servizio efficiente ed efficace. Speranza ad oggi assolutamente disattesa.

Michel Emi Maritato

Presidente dell’associazione Assotutela

13 gennaio, 2020