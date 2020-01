Ex deputato picchiato dai fascisti a Capodanno

Venezia - L'aggressione ad Arturo Scotto durante la festa in piazza, lo racconta la moglie su Facebook

Venezia – Capodanno di paura per l’ex deputato della sinistra Arturo Scotto e la moglie.

La coppia stava festeggiando in piazza San Marco a Venezia con il figlio più grande quando, poco dopo la mezzanotte, alcune persone hanno cominciato a intonare cori fascisti.

Lo racconta Elsa Bertholet, la moglie di Scotto, sulla sua bacheca Facebook. “Un gruppo di persone dietro di me canta ‘Anna Frank sei finita nel forno’ – scrive Bertholet -. Mi giro: ‘Ragazzi basta’. Si mettono a urlare: ‘Duce, duce…’ con mano alzata. Si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare: ‘Basta!!!’ e boum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono”.

Centinaia i commenti per esprimere vicinanza e solidarietà, arrivate subito anche dalla politica. “Un abbraccio fraterno” gli è stato mandato dal ministro della Salute Roberto Speranza che, su Twitter, ha definito gli aggressori “un gruppo di balordi. So che nessuna violenza – proseguiva il tweet di Speranza – fermerà il tuo impegno per la libertà e la democrazia e contro ogni forma di fascismo”.

Anche Pietro Grasso ha commentato via Twitter: “Ho parlato con Arturo Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a Venezia. A lui, alla famiglia e al coraggioso ragazzo che ha provato a fermare i giovani fascisti va la mia solidarietà e un grande abbraccio”.

1 gennaio, 2020