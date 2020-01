Facciamo Ecoscuola, c’è ancora tempo per aderire

Tarquinia - Il 29 febbraio è il termine ultimo per le scuole pubbliche statali di tutta Italia

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Il 29 febbraio è il termine ultimo per le scuole pubbliche statali di tutta Italia per partecipare a Facciamo EcoScuola. Già tantissime hanno aderito ma è importante che siano ancora di più.

Con Facciamo Ecoscuola, le restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle tornano direttamente ai cittadini, finanziando i progetti di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle barriere architettoniche presentati dalle scuole.

I progetti preferiti riceveranno fino a 20mila euro.

È una preziosa occasione per tutti i dirigenti scolastici per migliorare la propria scuola, ma anche per insegnanti, genitori e alunni per aprire un dialogo costruttivo con il luogo in cui si formano i cittadini di domani.

M5S Tarquinia

22 gennaio, 2020