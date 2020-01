Roma - Gianluigi Paragone, senatore espulso da M5s, a 'Mezz'ora in più'

Roma – “Farò ancora politica con Di Battista”. Così Gianluigi Paragone, senatore espulso da M5s, nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

“Io e Alessandro di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini del Movimento, magari un gruppo di lavoro o uno spettacolo teatrale. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare”. Così Gianluigi Paragone, senatore espulso da M5s, nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

Poi l’attacco al leader Di Maio. “Tutti sanno – aggiunge Paragone – che i compagni di scuola e di paese di Di Maio sono stati piazzati nei ministeri, il Movimento non può fare questa cosa. Luigi non si dimette, farà di tutto per rimanere appiccicato al suo potere”.

E ancora. “Il Movimento 5 stelle va verso una naturale implosione – afferma e aggiunge –.Io e Alessandro sicuramente dobbiamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni di un tempo di M5s, essere ancora antisistema”.

Paragone accenna dunque “non a una fondazione, ma pensiamo a un gruppo di lavoro, che trova nelle pagine social un elemento di condivisione” e anticipa che “magari daremo vita a uno spettacolo teatrale che spieghi il perché di certe cose”.

12 gennaio, 2020